Tre deputati appartenenti al gruppo vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo e contro il decreto bollette, a differenza di quanto avvenuto con il decreto relativo alle forniture di armi all’Ucraina. I parlamentari coinvolti sono Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo. La loro posizione si è distinta rispetto alla maggioranza, che ha sostenuto il provvedimento.

A differenza di quanto fatto con il decreto sulle forniture di armi all’Ucraina, i tre deputati vannacciani, cioè Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo, hanno votato contro la fiducia al governo sul decreto Bollette e anche contro lo stesso provvedimento. La possibilità di scindere il voto è prevista alla Camera dei deputati, ma non al Senato. L’11 febbraio, al loro primo passaggio parlamentare, i deputati di Futuro Nazionale si erano detti contrari al dl sul sostegno militare a Kyiv, accordando però la fiducia all’esecutivo. La fiducia ha ottenuto 2023 sì. La fiducia posta dal governo sul decreto bollette ha ottenuto il via libera della Camera con 203 sì, 117 no e 3 astenuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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