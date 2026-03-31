Alla Camera, i deputati del gruppo Vannacciani, tra cui Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo, hanno espresso voto contrario al decreto bollette. Durante la seduta, hanno anche rifiutato di sostenere con la fiducia il governo guidato dalla presidente del Consiglio. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’assemblea parlamentare.

Alla Camera, i deputati del gruppo Vannacciani – Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo – hanno votato contro il decreto bollette, rifiutando anche di dare la fiducia al governo Meloni. «Se avessimo destinato 4 miliardi agli italiani anziché a Zelensky avremmo qualche problema in meno», ha dichiarato Sasso, sottolineando come in passato il gruppo avesse sostenuto provvedimenti simili, come il decreto sulle forniture di armi all’Ucraina. «Diciamo no alla fiducia al governo, è un segnale politico – ha aggiunto –. Siamo pronti a rivedere questa posizione se arriveranno segnali concreti a tutela degli italiani. Prima gli italiani è la nostra filosofia di vita». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Deputati Vannacciani: no al decreto bollette e alla fiducia al governo

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