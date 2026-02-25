Alla Camera parte l’esame del decreto: aiuti limitati alle famiglie mentre restano incentivi al gas e rinvii strutturali Alla Camera comincia l’esame del decreto bollette approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio. Il governo lo presenta come un intervento da oltre 5 miliardi di euro capace di alleggerire famiglie e imprese. Dentro il testo, però, la misura simbolo resta un contributo una tantum da 115 euro per il 2026, destinato esclusivamente ai nuclei già titolari del bonus sociale energetico. Una cifra che, tradotta sui dodici mesi, vale meno di dieci euro al mese mentre il costo dell’energia continua a comprimere redditi e consumi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Decreto bollette, bonus da 115 euro e incentivi al gas: un provvedimento senza riforme strutturali

Decreto Bollette approvato in Cdm, in arrivo bonus fino a 115 euro e sconti su gas e elettricità: tutte le novitàIl Consiglio dei ministri ha varato il decreto Bollette con un contributo una tantum fino a 115 euro per i nuclei più fragili e misure per ridurre il...

Leggi anche: Decreto bollette, come funziona il bonus sociale da 115 euro

Temi più discussi: Bonus bollette, il Cdm approva il decreto: che cosa prevede e a chi spetta; Decreto bollette e bonus 2026 con Isee: quanto vale, a chi spetta, come si ottiene; Decreto bollette, come funziona il bonus sociale da 115 euro; Decreto bollette, bonus (che potrebbe salire a 100 euro) ai redditi bassi e sconto alle imprese: ma c'è il nodo Bruxelles.

Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo- Contributo aggiuntivo di 115 euro all'anno sulla bolletta elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui. Il beneficio complessivo per ... adnkronos.com

Decreto bollette riduce bonus sociale e premia produttori di energia da gasDecreto bollette: obiettivi, vincoli europei e impatto su prezzi e mercato Il nuovo decreto bollette, atteso in Consiglio dei ministri, punta a ridurr ... assodigitale.it

Che cosa hai capito del Decreto bollette 2026 Pensi di aver diritto a sconti o tagli dei prezzi sul costo dell’energia Scrivi un commento per Fuoritg di domani, lo leggeremo in trasmissione. CARO BOLLETTE Ne parleremo a Fuori tg, la rubrica curata da Chiar - facebook.com facebook

Il Decreto #Bollette non è il decreto di cui il nostro Paese ha bisogno: toglie alle rinnovabili per dare invece ancora ossigeno al sistema del gas. Qui le nostre osservazioni condivise con @Greenpeace_ITA e @Legambiente wwf.it/area-stampa/de… x.com