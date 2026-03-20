Il commissario tecnico della Polonia ha annunciato la rosa per i prossimi playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Tra i convocati figura anche Zielinski, che sarà presente in vista delle due partite decisive. La lista ufficiale è stata comunicata in vista degli incontri che determineranno l’accesso della nazionale polacca alla fase finale del torneo.

di Paolo Moramarco Convocati Polonia, la decisione del ct Urban su Zielisnki in vista dei due match validi per l’accesso al Mondiale 2026. La lista. Come l’ Italia, anche la Polonia si gioca la qualificazione al Mondiale 2026 tramite gli spareggi. La nazionale di Robert Lewandowski affronterà in semifinale l’ Albania, e, in caso di vittoria, si giocherà l’accesso al torneo con una tra Ucraina e Svezia. Piotr Zielinski nella lista dei convocati. Piotr Zielinski, centrocampista dell’ Inter, è stato convocato dal commissario tecnico polacco Jan Urban per il ritiro di marzo, che prevede il match cruciale contro l’ Albania in programma giovedì 26 marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Polonia, la decisione del ct Urban su Zielisnki in vista dei playoff Mondiale

Articoli correlati

Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocatiIl tempo stringe verso i playoff del Mondiale 2026 e la risposta al rallentamento degli stage collettivi arriva da una strategia diverso e diretta:...

Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: la decisione su Ricci e BartesaghiIl ct azzurro Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo a...

Tutti gli aggiornamenti su Convocati Polonia

Discussioni sull' argomento Fiorentina, i convocati di Vanoli: la decisione su Moise Kean. E non c'è Fortini; Fiorentina: i convocati per la partita col Rakow. Ci sono Kean e Gosens. Manca ancora Solomon; Italia U18: convocati Chiummariello e Prisco; Fiorentina, i convocati per la sfida contro il Rakow: la decisione su Gosens.

Convocati Polonia U 19, la scelta del CT su Przyborek: la lista completaConvocazioni Polonia U 19, nella giornata odierna vi riportiamo la decisione del commissario tecnico relativa a Adrian Przyborek della Lazio Adrian Przyborek, giocatore classe 2007 della Lazio, è stat ... lazionews24.com

Polonia, i convocati di Urban per i playoff: c'è Ziolkowski bit.ly/4s3c2sF #AsRoma x.com

I convocati per la sfida contro il Rakow: assente Fortini, Gosens parte per la Polonia - facebook.com facebook