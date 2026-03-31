De Zerbi-Tottenham è fatta! Trovato l' accordo e potrebbe anche non fare solo l' allenatore

Dopo settimane di negoziati, è stato raggiunto l’accordo tra l’allenatore e il club. Il tecnico ha deciso di accettare l’incarico e potrebbe assumere anche altre responsabilità all’interno della società. La firma è imminente e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui termini dell’accordo o sulle eventuali funzioni aggiuntive del tecnico.

Manca ancora qualche piccolo dettaglio, ma Roberto De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Tottenham. Il club di Londra e il tecnico 46enne sono arrivati a un’intesa di massima per il suo arrivo immediato al capezzale degli Spurs, con la missione di evitare nelle ultime 7 giornate di Premier l’incubo della retrocessione e dall’estate lavorare alla ricostruzione della squadra, ovviamente se andasse in porto la prima missione. A De Zerbi potrebbero venire richieste mansioni allargate anche fuori dal campo. Un manager a tutto tondo quindi, non solo un allenatore com’era al Brighton, un ruolo più simile alla tradizione del calcio inglese. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Zerbi-Tottenham, è fatta! Trovato l'accordo, e potrebbe anche non fare solo l'allenatore... Articoli correlati Leggi anche: De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia: trovato l’accordo per la risoluzione consensuale De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italianoLukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la... ACCORDO CON VICARIOOBIETTIVO NDOYE LE ULTIME DI MERCATO: FASCE STRAVOLTE Approfondimenti e contenuti su De Zerbi Tottenham è fatta Trovato... Temi più discussi: Tottenham, De Zerbi verso il sì: trattativa a oltranza; De Zerbi apre al Tottenham: prossime ore decisive, ecco cosa serve per il sì; Tottenham nel caos, arriva De Zerbi: sarà il secondo tecnico più pagato in Premier; Premier: De Zerbi verso la panchina del Tottenham. Tottenham-De Zerbi: c'è l'accordo di massimaAccordo di massima tra Roberto De Zerbi e il Tottenham: accordo di massima tra le parti. C'è l'ok definitivo dell'ex allenatore del Marsiglia ... gianlucadimarzio.com De Zerbi al Tottenham, è fatta: sarà lui il nuovo allenatoreRoberto De Zerbi torna in Premier League. E' fatta per l'arrivo del tecnico italiano al Tottenham, scelto per sostituire Igor Tudor. Il compito dell'ex allenatore del Marsiglia, che in Inghilterra si ... corrieredellosport.it De Zerbi verso il Tottenham: c'è l'intesa di massima - facebook.com facebook #DeZerbi al #Tottenham, è fatta: sarà lui il nuovo allenatore x.com