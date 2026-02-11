Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia. Dopo settimane di risultati deludenti, club e allenatore hanno deciso di interrompere il rapporto di comune accordo. La decisione è arrivata in modo rapido e senza tensioni, lasciando il Marsiglia alla ricerca di una nuova guida tecnica.

La storia tra Roberto De Zerbi e l'Olympique Marsiglia è giunta al termine. Dopo l'eliminazione all'ultimo minuto dalla Champions League e il pesante 5-0 subito contro il PSG, l'OM e l'allenatore italiano hanno deciso di comune accordo di separarsi con effetto immediato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', al tecnico bresciano, non sarebbe piaciuto l'atteggiamento della squadra nell'allenamento di martedì, dove si aspettava di vedere una reazione. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club francese. La decisione: “A seguito di una consultazione tra le tutte le parti interessate, è stato deciso di apportare un cambiamento alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia: trovato l’accordo per la risoluzione consensuale

