De Zerbi al posto di Tudor ma i tifosi del Tottenham insorgono | Non rispecchia i valori del club

Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti voci riguardo a un possibile cambio alla guida tecnica del club, con Roberto De Zerbi indicato come possibile sostituto di Igor Tudor. Tuttavia, alcuni tifosi del Tottenham hanno manifestato insoddisfazione, affermando che il tecnico italiano non rispecchi i valori del club. Le discussioni sui social si sono moltiplicate, evidenziando le reazioni della tifoseria alla possibile decisione.

Le insistenti voci che vorrebbero Roberto De Zerbi succedere a Igor Tudor sulla panchina del Tottenham hanno scatenato la rabbia e la protesta di una gran parte del tifo Spurs che non ritiene il tecnico italiano adatto a "rappresentare i valori che il club dichiara di sostenere". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Tudor rifiuta di rispondere dopo la sconfitta del Tottenham: “Meriti il posto?”, “No comment” Esonero Tudor, i tifosi del Tottenham non vogliono De Zerbi in caso di addio dell’ex tecnico della Juve. Il motivodi Redazione JuventusNews24Esonero Tudor, i tifosi del Tottenham non vogliono Roberto De Zerbi al posto dell’ex tecnico della Juve. Una selezione di notizie su De Zerbi al posto di Tudor ma i tifosi... Temi più discussi: Panchina Tottenham, De Zerbi eventualmente solo a fine stagione: si scalda Dyche al posto di Tudor; De Zerbi, ritorno in Premier dietro l’angolo: è la prima scelta del Tottenham se molla Tudor; Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsi; Tottenham: De Zerbi in pole position per il post di Tudor, se gli Spurs rimarranno in Premier League. Panchina Tottenham, De Zerbi eventualmente solo a fine stagione: si scalda Dyche al posto di TudorSi salvi chi può: il Tottenham ha un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto in Premier League e, dopo la pesantissima sconfitta per 3-0 nello scontro diretto col Nottingham Forest, medita seriam ... calciomercato.com De Zerbi, ritorno in Premier dietro l’angolo: è la prima scelta del Tottenham se molla TudorDopo l’infelice esperienza al Marsiglia De Zerbi potrebbe ripartire dal Tottenham, in lotta per evitare la retrocessione dalla Premier: lui la prima scelta in caso di esonero di Tudor ... sport.virgilio.it Lo scorso novembre, quando allenava il Marsiglia, De Zerbi aveva definito Greenwood, giocatore del club francese, un "bravo ragazzo" che "ha pagato a caro prezzo" per le accuse rivolte contro di lui. x.com Roberto De Zerbi (@robertodezerbiofficial) - facebook.com facebook