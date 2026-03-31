È stato annunciato l'ingaggio di De Zerbi come nuovo allenatore del Tottenham, con l'incarico che segue le dimissioni di Tudor. L'accordo prevede un contratto con un bonus economico nel caso di mantenimento della categoria. L'ex tecnico della squadra italiana torna a dirigere una formazione della Premier League dopo aver lavorato in altri club europei.

Lucumi Juve, i bianconeri interessati al difensore del Bologna. Da battere questa concorrenza. I dettagli Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa. Le ultimissime Dybala dice sì a questo club? La rivelazione sul futuro dell’argentino: «Un sogno nel nome del padre». Gli aggiornamenti sull’ex Juve Rudiger Juve, due big inglesi vogliono il difensore. Gli ultimi aggiornamenti e la posizione del Real Madrid Ederson Juve, il centrocampista brasiliano può arrivare a Torino solamente a queste due condizioni. Ecco quali sono Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Zerbi al Tottenham è ufficiale per il dopo Tudor: ricco bonus in caso di salvezza

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