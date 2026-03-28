Dopo l'esonero dell'allenatore Tudor, i tifosi del Tottenham hanno espresso chiaramente la loro preferenza per non vedere Roberto De Zerbi come possibile sostituto. La scelta si basa sulla volontà di mantenere una certa continuità con l’attuale staff tecnico, evitando l’ingaggio di un allenatore con un passato in altri club. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista di eventuali cambiamenti alla guida della squadra.

Esonero Tudor, i tifosi del Tottenham non vogliono Roberto De Zerbi al posto dell’ex tecnico della Juve. Vediamo per quale motivo. Il Tottenham sprofonda in una gravissima crisi sportiva e ambientale. Senza ancora una singola vittoria in Premier League in questo disastroso inizio di 2026 e fermi a un solo punto dalla zona retrocessione dopo la pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Nottingham Forest, l’avventura di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs sembra già arrivata al capolinea dopo appena sei settimane. Per tentare di raddrizzare la stagione, la dirigenza londinese ha individuato in Roberto De Zerbi, già apprezzato in Inghilterra alla guida del Brighton, il candidato ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, i tifosi del Tottenham non vogliono De Zerbi in caso di addio dell’ex tecnico della Juve. Il motivo

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