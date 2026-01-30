De Luca a Fico | Sul salario minimo serve confronto no propaganda Poi attacca un ciuccio presuntuoso

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è rivolto a Fico chiedendo un confronto sulla questione del salario minimo. Durante un evento, De Luca ha detto chiaramente che non servono slogan o propaganda, ma un dialogo serio con sindacati e imprenditori. Ha anche avvertito di fare attenzione a non usare un problema reale come arma politica. La discussione resta aperta, mentre entrambi cercano di trovare una soluzione concreta.

L'ex governatore della Campania fa un paragone tra i lavori in corso a Bagnoli e quelli svolti per realizzare Piazza della Libertà a Salerno Suggerisce "un confronto, sia con le organizzazioni sindacali tutte sia con le organizzazioni imprenditoriali" e sottolinea anche che "bisogna stare molto attenti ed evitare che quello che è un problema reale diventi un tema propagandistico". A dirlo l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook parla del disegno di legge della Regione Campania guidata da Roberto Fico sul salario minimo. "La povertà salariale è un problema drammatico in Italia, è un problema reale da affrontare - ha sottolineato - suggerisco di avere un confronto, è un tema delicato".🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fico annuncia l’approvazione di una legge sul salario minimo come primo atto della nuova Giunta regionale.

La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha approvato un provvedimento che istituisce una legge sul salario minimo.

