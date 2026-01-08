Trasporto pubblico Marsilio incontra i sindacati Tua | Nessuna privatizzazione confronto aperto
Oggi a Pescara si è svolto un incontro tra il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i rappresentanti sindacali della Tua, la società regionale di trasporto pubblico. La discussione ha riguardato il futuro del servizio e le eventuali modifiche alla gestione, con l’obiettivo di garantire trasparenza e dialogo aperto tra le parti, confermando l’impegno a evitare processi di privatizzazione.
Si è tenuto nella mattinata di oggi 8 gennaio a Pescara l’incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della Tua, la società regionale di trasporto pubblico.Al termine della riunione, Marsilio ha ribadito la volontà di mantenere un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
