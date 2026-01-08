Trasporto pubblico Marsilio incontra i sindacati Tua | Nessuna privatizzazione confronto aperto

Oggi a Pescara si è svolto un incontro tra il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i rappresentanti sindacali della Tua, la società regionale di trasporto pubblico. La discussione ha riguardato il futuro del servizio e le eventuali modifiche alla gestione, con l’obiettivo di garantire trasparenza e dialogo aperto tra le parti, confermando l’impegno a evitare processi di privatizzazione.

Marsilio incontra i sindacati Tua: “Nessuna privatizzazione, piena apertura al confronto” - Si è svolto questa mattina l’incontro tra il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della società TUA. msn.com

Marsilio, partnership strategica trasporto merci ferroviario - Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha confermato l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Tua, società a socio unico della Regione, della proposta di vendita del ... ansa.it

Al via oggi, in via sperimentale, la nuova corsa del trasporto pubblico per località Ginepri. La corsa è stata istituita su proposta del Consigliere Cristiano - facebook.com facebook

#Roma senza trasporto pubblico nella notte di #capodanno. Due ore di attesa a Termini tra risse e furti. E guardate cosa accade quando finalmente arriva il bus. Si gestisce così il trasporto di una Capitale durante il Giubileo Ecco cosa non vedrete nei TikTok x.com

