Trasporto pubblico Marsilio incontra i sindacati Tua | Nessuna privatizzazione confronto aperto

Da chietitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Pescara si è svolto un incontro tra il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i rappresentanti sindacali della Tua, la società regionale di trasporto pubblico. La discussione ha riguardato il futuro del servizio e le eventuali modifiche alla gestione, con l’obiettivo di garantire trasparenza e dialogo aperto tra le parti, confermando l’impegno a evitare processi di privatizzazione.

Si è tenuto nella mattinata di oggi 8 gennaio a Pescara l’incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della Tua, la società regionale di trasporto pubblico.Al termine della riunione, Marsilio ha ribadito la volontà di mantenere un. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Trasporto pubblico, Marsilio rassicura: nessuna privatizzazione e dialogo aperto con sindacati Tua

Leggi anche: Marsilio incontra i lavoratori Tua e i sindacati: "Nessuna privatizzazione e confronto aperto per il rinnovo dei contratti"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

No alla privatizzazione TUA, il sindaco Federico: “La politica ascolti lavoratori e territori”.

trasporto pubblico marsilio incontraMarsilio incontra i lavoratori Tua e i sindacati: "Nessuna privatizzazione e confronto aperto per il rinnovo dei contratti" - in tenutosi sotto il palazzo della Regione in concomitanza con lo sciopero dell'8 gennaio. ilpescara.it

trasporto pubblico marsilio incontraMarsilio incontra i sindacati Tua: “Nessuna privatizzazione, piena apertura al confronto” - Si è svolto questa mattina l’incontro tra il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della società TUA. msn.com

Marsilio, partnership strategica trasporto merci ferroviario - Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha confermato l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Tua, società a socio unico della Regione, della proposta di vendita del ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.