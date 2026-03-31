De Laurentiis scelta inattesa in vista di Napoli-Milan | cambio di abitudini

Il presidente del club non sarà presente alla partita Napoli-Milan, preferendo partire per gli Stati Uniti. Durante il fine settimana, ha coordinato le operazioni legate a Lukaku tramite comunicazioni a distanza con i responsabili tecnici e di mercato. La sua assenza dalla tribuna è stata comunicata in anticipo, mentre le decisioni più rilevanti sono state gestite da remoto.

De Laurentiis salta Napoli-Milan per volo verso gli Stati Uniti: il presidente gestisce il caso Lukaku da remoto, in contatto diretto con Manna e Conte durante i giorni cruciali della sfida al Maradona. De Laurentiis negli USA: il timing della partenza. Aurelio De Laurentiis non sarà in tribuna per Napoli-Milan. Come rivela Repubblica, il patron partirà per gli Stati Uniti nei prossimi giorni, saltando così uno dei big match della stagione. Il presidente ha priorità organizzative oltreoceano che richiedono la sua presenza fisica, una decisione che comunque non interrompe i contatti con la dirigenza sportiva partenopea. Il presidente, solitamente presente per i big match azzurri, continuerà a seguire comunque gli sviluppi della squadra dal suo ufficio negli Stati Uniti, mantenendo la linea diretta con i responsabili del progetto sportivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli, ore decisive per Lukaku: Conte e De Laurentiis lo aspettano a Castel Volturno ma…Cosa filtra in vista del Milan (e del suo futuro) Napoli, mossa clamorosa di De Laurentiis: scelta a sorpresa sul futuro di ConteAntonio Conte ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ma la proprietà sembra intenzionata a blindarlo ancora di più. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Giornata FAI, lo stadio Maradona è stato il luogo più visitato in tutta Italia!; Lukaku-Napoli, tensione inattesa: il belga spiazzato, De Laurentiis non arretra; Francia, Rabiot non si allena. Il ct Deschamps: Ha subito un colpo al ginocchio. Il retroscena su Napoli-Milan: dove la guarderà il presidente De LaurentiisAurelio De Laurentiis non sarà al Maradona in occasione della partita contro il Milan, in programma lunedì alle 20.45. Giorno di Pasquetta: il presidente del Napoli, infatti, partirà nelle prossime or ... corrieredellosport.it Un anno fa, dopo Napoli Milan. Parló chiaro. Parló benissimo. Parló così come doveva parlare Antonio Conte. Sarebbe stata una follia non crederci. Una follia anche non guardarsi alle spalle. Testa e coraggio, corsa e sudore, voglia e sogni, lotta e piedi per te facebook Napoli-Milan, il punto sugli infortuni rossoneri: Loftus-Cheek recuperato. Dubbi per Gabbia #NapoliMilan #gabbia #milan #SempreMilan x.com