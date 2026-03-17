Napoli mossa clamorosa di De Laurentiis | scelta a sorpresa sul futuro di Conte

Il presidente del Napoli ha annunciato una decisione inattesa riguardo al futuro di Antonio Conte, allenatore del club. Nonostante il contratto del tecnico scada nel 2027, la proprietà ha comunicato di voler rafforzare ulteriormente il legame con l’allenatore. La mossa ha sorpreso molti osservatori, considerando le recenti indiscrezioni sul rapporto tra le parti.

Antonio Conte ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ma la proprietà sembra intenzionata a blindarlo ancora di più. Secondo quanto trapela dagli ambienti napoletani, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a una proposta clamorosa: un rinnovo triennale per il tecnico salentino. Una mossa che testimonia la fiducia assoluta riposta nel progetto e nella capacità di Conte di portare avanti il disegno tattico e organizzativo dei partenopei. Conte, dal canto suo, ha espresso chiaramente la volontà di restare al Napoli, sottolineando l’importanza di trovare un’intesa anche sul mercato e sugli investimenti futuri. Un riconoscimento per il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, mossa clamorosa di De Laurentiis: scelta a sorpresa sul futuro di Conte Articoli correlati Leggi anche: Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri Leggi anche: Il Napoli fuori dalla Champions avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Conte e De Laurentiis (Repubblica) Una raccolta di contenuti su Napoli mossa clamorosa di De Laurentiis... Temi più discussi: Calafiori, salvataggio clamoroso con la mossa dello scorpione durante Arsenal-Everton: le FOTO; Ecatombe infortuni calcio Napoli: la mossa di De Laurentiis; Lazio, Cardone: Lotito - tifoseria, rapporto logoro. Una mossa clamorosa sarebbe…; Malore Banda l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale | il comunicato del Lecce. Conte via da Napoli, clamorosa presa di posizione: c’è l’annuncioBomba in casa Napoli il giorno dopo il pari interno contro il Parma in campionato: sono ore caldissime, cosa succede. Una parte dei tifosi del Napoli non ne può più. Il deludente pareggio contro il ... calciomercato.it Ultim’ora Napoli, clamorosa decisione di Conte: va fuori!Mancano ormai pochi minuti all'inizio del match tra Napoli ed Hellas Verona, valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A Cresce l’attesa per il fischio d’inizio di Napoli-Hellas Verona, ... diregiovani.it #linkAffiliato Serena Rossi torna a Napoli con “SereNata a Napoli”. Dal 20 al 29 marzo 2026 al Teatro Augusteo uno spettacolo tra musica e racconti, un vero atto d’amore per la città. Biglietti disponibili su TicketOne. - facebook.com facebook Con i primi 16 chilometri e mezzo nasce la ferrovia Napoli-Bari - News x.com