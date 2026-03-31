L’ex allenatore della squadra di calcio ha dichiarato che il centrocampista sta dimostrando di essere il miglior elemento della rosa e che il gruppo crede nel progetto tecnico. Ha inoltre riferito che la squadra segue le indicazioni dell’attuale allenatore e che il giocatore di riferimento si sta esprimendo al meglio nel ruolo di trequartista, contribuendo alle azioni offensive. Sono stati annunciati otto turni di campionato per pianificare il futuro.

Otto partite per vincere e per osservare, per consolidarsi e per sperimentare, per iniziare a costruire il futuro del Torino. Nel settembre 2005, Gianni De Biasi è diventato il primo tecnico nella gestione del presidente Urbano Cairo. Resta legatissimo all’ambiente granata, segue con attenzione le vicende del club ed è quindi la persona giusta per leggere il momento della squadra, che dal 23 febbraio, sotto la guida di Roberto D’Aversa, sembra aver trovato un diverso approccio. “Sicuramente i risultati sono cambiati in maniera importante. Ora c’è da fare una valutazione sul gruppo. Il tema è capirne il valore, se può fare di più oppure se ciò che è stato ottenuto nell’ultimo mese sia in linea con le sue potenzialità”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Biasi: "Vlasic top, il gruppo Toro ci crede. Ora 8 turni per programmare il futuro"

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