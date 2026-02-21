Galante | Toro coraggio Ora serve fare gruppo De Rossi? Mi sta piacendo tanto occhio al suo Genoa

Galante ha commentato la sfida di domani a Marassi, sottolineando l’importanza di fare squadra. La sua attenzione si concentra su De Rossi, che sta convincendo nel Genoa, e sulla voglia di vedere un match intenso tra le due formazioni. Aggiunge che il pubblico sarà caldo e che la partita potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre. La sfida si preannuncia come un momento decisivo per entrambe le contendenti.

Messe tutte insieme sono 226 partite che hanno riempito due capitoli «intensi e bellissimi» del romanzo della sua vita lunghi otto anni. "Indimenticabili". Tre anni in rossoblù, cinque stagioni vestendo il granata: chi meglio di Fabio Galante, ex grande difensore di una Serie A quando in campo andavano i migliori centravanti del pianeta, può accompagnarci verso la vigilia di un Genoa-Toro, in programma domani all’ora di pranzo, da sensazioni forti e con punti pesantissimi in palio. In quello stadio di Marassi "che sarà una bolgia: un impianto fantastico, riempito dalla passione di una tifoseria incredibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

