De Biasi ha commentato nuovamente il Torino, affermando che Vlasic ha mostrato sempre un livello di gioco superiore ogni volta che lo ha osservato. Ha inoltre fatto riferimento a D’Aversa, senza specificare dettagli sul suo operato o dichiarazioni precedenti. Le sue parole si sono concentrate sulle prestazioni del giocatore e su aspetti legati alla squadra, senza approfondimenti su altri elementi o contesti.

Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Newcastle, colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009. Tutti i dettagli sull’affare Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Biasi parla del Toro: «Vlasic? Ogni volta l’ho visto giocare a un livello superiore. Sulla ‘scossa’ D’Aversa dico questo»

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