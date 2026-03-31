Oggi si sono svolti i funerali di David Riondino nella Chiesa degli Artisti di Roma. Tra i presenti ci sono stati Dario Vergassola e i fratelli Corrado Guzzanti e Niki Vendola. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcune persone legate al mondo dello spettacolo e della cultura. La salma è stata accompagnata all’interno dell’edificio, dove si sono svolti i funerali.

Oggi l'ultimo saluto a David Riondino presso la Chiesa degli Artisti di Roma. Vergassola e i fratelli Guzzanti tra i presenti Questa mattina alle 11, presso la Chiesa degli Artisti di Roma, si è riunita tanta gente per dare l’ultimo saluto aDavid Riondino.Il grande attore e cantautore si è spento domenica 29 marzo all’età di 73 anni a causa di una malattia. Diversi i personaggi dello spettacolo che sono accorsi per questo momento di commemorazione, per dire per sempre addio ad un grande artista, ma soprattutto ad un amico sincero. Tra i presenti al funerale, oltre ai familiari:Nichi Vendola, Sabina e Corrado Guzzanti, Antonio Catania, Davide Rondoni, Gianni Cuperlo, Stefano Bollani e Vincenzo Salemme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David Riondino, i funerali. Presenti Corrado Guzzanti, Niki Vendola e Dario Vergassola

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