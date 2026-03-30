Sabina Guzzanti ha pubblicato sui propri canali social una foto di David Riondino, accompagnata da una frase dedicata, in occasione della sua morte. L'attrice e comica ha condiviso il ricordo dell'amico, con cui aveva instaurato un rapporto di lunga data. La notizia della scomparsa di Riondino è stata riportata da diversi organi di informazione, senza specificare le cause o altre circostanze legate alla sua morte.

Sabina Guzzanti è stata un'ex ma anche grande amica di David Riondino e gli ha dedicato una foto con una tenera frase per la sua morte Ieri si è spento a 73 anniDavid Riondino, il musicista e attore è stato fidanzato conSabina Guzzantie adesso la comica ha deciso di omaggiarlo con dolci parole. La loro storia non è stata frutto solo di un sentimento reciproco ma data anche da un’intensa collaborazione artistica, tanto da partecipare insieme a Sanremo conTroppo Solenel 1995. Sabina Guzzanti e David Riondino sono stati molto legati, si sono conosciuti per la prima volta alla fine degli anni Ottanta per poi fare una stagione teatrale insieme nel 1993-1994 doveGuzzanti e Riondino sono stati in scena con O patria mia, diretto da Giuseppe Bertolucci, insieme a Paolo Bessegato e Antonio Catania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David Riondino, il toccante omaggio di Sabina Guzzanti

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