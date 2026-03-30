David Riondino il toccante omaggio di Sabina Guzzanti
Sabina Guzzanti ha pubblicato sui propri canali social una foto di David Riondino, accompagnata da una frase dedicata, in occasione della sua morte. L'attrice e comica ha condiviso il ricordo dell'amico, con cui aveva instaurato un rapporto di lunga data. La notizia della scomparsa di Riondino è stata riportata da diversi organi di informazione, senza specificare le cause o altre circostanze legate alla sua morte.
Sabina Guzzanti è stata un'ex ma anche grande amica di David Riondino e gli ha dedicato una foto con una tenera frase per la sua morte Ieri si è spento a 73 anniDavid Riondino, il musicista e attore è stato fidanzato conSabina Guzzantie adesso la comica ha deciso di omaggiarlo con dolci parole. La loro storia non è stata frutto solo di un sentimento reciproco ma data anche da un’intensa collaborazione artistica, tanto da partecipare insieme a Sanremo conTroppo Solenel 1995. Sabina Guzzanti e David Riondino sono stati molto legati, si sono conosciuti per la prima volta alla fine degli anni Ottanta per poi fare una stagione teatrale insieme nel 1993-1994 doveGuzzanti e Riondino sono stati in scena con O patria mia, diretto da Giuseppe Bertolucci, insieme a Paolo Bessegato e Antonio Catania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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