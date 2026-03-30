La scomparsa di David Riondino ha suscitato sorpresa e ha avuto un forte impatto nel settore dello spettacolo e della musica. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione di molti, considerando il ruolo di rilievo rivestito nel panorama culturale italiano. La perdita di Riondino viene commentata anche da figure note del mondo dello spettacolo, tra cui alcune notizie di pubblico dominio.

La notizia della morte di David Riondino ha colto tutti di sorpresa e ha colpito profondamente il mondo della musica e dello spettacolo. L’artista ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi gli ha voluto bene: tra questi Sabina Guzzanti, sua grande amica e compagna nella metà degli anni Novanta, che su Instagram lo ha voluto ricordare con un tenero scatto che li ritrae da giovani. Sabina Guzzanti, l’omaggio a David Riondino su Instagram. David Riondino si è spento all’età di 73 anni, nella sua casa romana, dopo aver combattuto per lungo tempo contro una malattia. A dare il triste annuncio su Facebook è stata l’amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David Riondino, il ricordo di Sabina Guzzanti: “Io e te siamo stati fantastici”

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