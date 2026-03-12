Sicurezza in centro storico in arrivo nuove telecamere Si parte dal quartiere Trinità

L’amministrazione comunale di Sarzana ha annunciato l’installazione di nuove telecamere di sicurezza nel centro storico, iniziando dal quartiere Trinità. La decisione arriva in risposta alle segnalazioni di microcriminalità e presenze sospette che i residenti delle zone vicino al cuore cittadino hanno evidenziato negli ultimi tempi. I lavori di installazione sono programmati per le prossime settimane.

Sarzana, 12 marzo 2026 – Gli episodi di microcriminalità, le presenze sospette e quel senso di incertezza che da tempo i residenti delle zone a ridosso del cuori cittadino stanno manifestando ha trovato una prima risposta da parte dell’amministrazione comunale sarzanese. Arriveranno infatti nuovi impianti di videosorveglianza che verranno posizionati in piazza Terzi, piazza Martiri della Libertà, ex area Giorgi, nel parco del centro sociale “Barontini“ e zone di pertinenza e in via Pietro Gori. Il Comune sta predisponendo gli impianti che saranno poi direttamente collegati agli uffici delle forze dell’ordine e del comando della polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

