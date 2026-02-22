Il Garante ha multato un liceo di Milano per l’uso improprio delle telecamere durante le lezioni, a causa di un’installazione che non rispettava le norme sulla privacy. Le videocamere rimanevano accese tutto il giorno senza adeguate informative per studenti e genitori. La decisione deriva dalla scoperta di un sistema di videosorveglianza attivo senza consenso e senza comunicazioni chiare, creando un rischio per la tutela dei dati personali. La scuola dovrà adeguarsi alle disposizioni entro un termine stabilito.

Con il provvedimento del 29 gennaio 2026 (Registro provvedimenti n. 42), il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito l’uso di un sistema di videosorveglianza in un istituto scolastico paritario di Milano e ha disposto una sanzione amministrativa di 12.000 euro, oltre alla pubblicazione dell’ordinanza sul sito dell’Autorità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ranucci e Report esultano, l'audio di Sangiuliano era legittimo: tolta sanzione da 150 mila euro del GaranteIl Tribunale di Roma ha stabilito che la diffusione dell’audio tra Sangiuliano e la moglie, considerata di interesse pubblico, è stata legittima.

Video con minore pubblicato da un influencer sui social per sponsorizzare la scuola, ma manca il consenso dei genitori. Sanzione di 2000 euro dal Garante privacyUn video pubblicato da un influencer per promuovere una scuola, senza il consenso dei genitori, ha suscitato un reclamo all’Autorità per la protezione dei dati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Videosorveglianza a scuola, il Garante: telecamere accese di giorno e informative carenti, sanzione da 12 mila euro; Scuole, stretta sulla sicurezza: rafforzati controlli e videosorveglianza in due istituti; Il preside lo richiama, dipendente della scuola allora gli riga l'auto; Videocamere, macchine fotografiche e anche due telescopi. La Scuola li vende all'asta.

Dego ostaggio dei vandali, scuole e videosorveglianza prese di mira. Il sindaco: Adesso bastaQuesta notte l’ennesimo blitz ha danneggiato le finestre dell'istituto secondario: Non si tratta di un danno da 50 euro, ma di migliaia di euro, sbotta Siri ... savonanews.it

Sicurezza nelle scuole bresciane: analisi su microcriminalità e videosorveglianzaSicurezza Brescia nelle scuole: analisi microcriminalità e videosorveglianza, focus su prevenzione e monitoraggio. gardanotizie.it

RietiLife. . RietiLife Tg del 10 febbraio 2026 Nel RietiLife Tg 10 febbraio 2026 CANALE 210 digitale terrestre DROGA E TIRAPUGNI A SCUOLA VIGILANZA SU AMAZON PER DATI E VIDEOSORVEGLIANZA BDTRONIC SVUOTA LO STABILI - facebook.com facebook

Scuole, stretta sulla sicurezza: rafforzati controlli e videosorveglianza in due istituti x.com