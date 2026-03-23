Corentin Moutet nega tutto con Danielle Collins | Diresti qualsiasi cosa per far parlare di te

Corentin Moutet ha risposto in maniera dura alle affermazioni di Danielle Collins sul suo conto: "Dovresti imparare ad amare te stessa, così non dovrai fare cose stupide per farti amare dalla gente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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