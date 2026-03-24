Cosa: Non è uno sport acquatico, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Daniele Parisi.. Dove e Quando: TeatroBasilica (Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma), dal 26 al 29 marzo 2026.. Perché: Un monologo corale grottesco che scarnifica le miserie umane attraverso l’uso magistrale della loop-station e della voce.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, graffiante proposta firmata da uno degli interpreti più originali della scena contemporanea. Dal 26 al 29 marzo 2026, il TeatroBasilica ospita Non è uno sport acquatico, la nuova creazione di Daniele Parisi. Prodotto da Altrascena in collaborazione con Fortezza Est,... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’ironia amara di Daniele Parisi al TeatroBasilica

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