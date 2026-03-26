Venerdì al teatro Michelangelo si terrà lo spettacolo di Daniele Gattano intitolato ‘Perestrojka e Pancake’. Il giovane comico, noto per le sue partecipazioni a programmi come Colorado, Le Iene e Comedy Central, sarà sul palco in una serata che si prevede completamente prenotata. L’evento rappresenta uno dei suoi appuntamenti più attesi, dopo aver consolidato la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Si prospetta il tutto esaurito per l'arrivo questo venerdì, al Michelangelo del giovane e apprezzato comico Daniele Gattano, che alle spalle ha già importanti esperienze televisive: Colorado, Le Iene o Comedy Central. Ha animato palchi in tutta Italia ed ora porterà il suo nuovo irresistibile spettacolo di stand up comedy dal titolo tutt’altro che ordinario: Perestrojka e Pancake proprio a Modena. Quello che regalerà agli spettatori è un divertente viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, raccontate con l’ironia tagliente e surreale che da sempre contraddistingue l’artista. Da dove 'nasco'? Ho fatto il corso di teatro, poi sono stato selezionato per la scuola dell' ex Stabile di Genova ma, successivamente, mi sono trasferito a Roma vincendo il bando per Zelig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniele Gattano arriva al Michelangelo con ‘Perestrojka e Pancake’

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