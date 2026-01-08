Serata di stand up comedy alla Sala San Luigi sul palco il comico Daniele Gattano

Venerdì 16 gennaio, la Sala San Luigi ospita la rassegna San Luigi Comedy Night con il comico Daniele Gattano e il suo spettacolo “Perestrojka e Pancake”. Un’occasione per assistere a una serata di stand-up comedy, caratterizzata da umorismo e riflessioni leggere, in un ambiente semplice e accogliente. L’evento è rivolto a chi desidera trascorrere un momento di svago, ascoltando un artista riconosciuto nel panorama della comicità italiana.

Per la rassegna San Luigi Comedy Night, venerdì 16 gennaio arriva sul palco della Sala San Luigi il comico Daniele Gattano con il suo ultimo live “Perestrojka e Pancake”. Quello proposto dallo stand up piemontese è un viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, raccontate con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: La stand up comedy di Carmine Del Grosso fa tappa in Sala San Luigi con "Periodo refrattario" Leggi anche: Stand-up comedy all’Onstage: sul palco c’è Carmine Del Grosso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Stand up comedy a Casa Verona con Tiberio Cosmin; Ok! Il pezzo è giusto, stand up comedy; Il Cinemino: al via gli eventi dell’anno; San Marino. LOCOMIX ON STAGE, Serata di stand-up comedy. Venerdì 9 gennaio alle 21. I protagonisti della serata dedicata alla stand-up comedy al Wired Next Fest 2025 Trentino - MC di riferimento degli Open Mic a Roma come il Comedy Park dal 2019, Canori ha partecipato a diversi programmi ... wired.it Ok! Il pezzo è giusto, stand up comedy - Venerdì 9 gennaio 2026 la programmazione del nuovo locale Noise il Cinemino, da poco aperto a Milano in via Ascanio Sforza 49, negli storici locali che hanno ospitato Le Scimmie, riparte la stand up ... mentelocale.it

AA homepage dx San Marino Spettacoli - L’Auditorium Little Tony di Serravalle ospita venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 21:00 “Locomix On Stage”, una serata di stand- libertas.sm

Alberto Farina - Quando hai una famiglia particolare - CC Presents

San Marino. LOCOMIX ON STAGE, Serata di stand-up comedy. Venerdì 9 gennaio alle 21 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.