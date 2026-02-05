Assemblea Cia Piacenza | Fabio Girometta confermato alla presidenza

Fabio Girometta è stato riconfermato presidente della Cia di Piacenza durante l’assemblea di oggi. Girometta ha spiegato che hanno scelto ancora una volta l’azienda Tadini, di proprietà di Vittorio, un imprenditore che ha deciso di donarla per sostenere l’innovazione e la tecnologia nel settore agricolo. L’azienda Tadini rappresenta anche la storia e l’evoluzione dell’agricoltura locale, motivo per cui è considerata un simbolo importante. La conferma del presidente arriva in un momento di continuità per l’associazione, che punta a rafforz

«Abbiamo scelto per l'assemblea ancora una volta l'azienda Tadini - ha detto Girometta - perché Vittorio, imprenditore lungimirante, ha voluto donare questa azienda affinché fosse il supporto per l'innovazione e la tecnologia e perché rappresenta la storia dell'agricoltura e la sua evoluzione nel.

