Mi hai beccato la macchina dammi 20 euro e chiudiamo tutto | respinto tentativo di raggiro

Questa mattina a Milano, un uomo ha tentato di truffare un automobilista con una scusa poco convincente. Si è avvicinato alla vettura e ha detto:

Se si sospetta un tentativo di raggiro il consiglio è sempre quello di non consegnare denaro, ma piuttosto di chiamare la Polizia Se si sospetta un tentativo di raggiro il consiglio è sempre quello di non consegnare denaro, ma piuttosto di chiamare la Polizia. E' quello che deve aver pensato una ragazza cesenate che domenica mattina si è trovata davanti ad una richiesta 'indebita' da un signore dopo aver parcheggiato la propria auto in zona concessionarie a Cesena, per andare al negozio 'Toys'. "Subito dopo aver parcheggiato la mia auto - racconta - un signore mi ha urlato 'mi hai beccato la macchina', io ho subito negato.

