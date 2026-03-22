Operazione Alice sotto chiave 373mila siti del dark web che pubblicizzavano materiale pedopornografico | individuati 10mila clienti

Le autorità hanno sequestrato oltre 373 mila siti web sul dark web, tra cui uno chiamato Alice with Violence Cp, che pubblicizzavano materiale pedopornografico e servizi di cybercrimine. Durante l’operazione sono stati individuati circa 10 mila clienti che avevano accesso a questa rete illegale. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e tecnologie specializzate per monitorare e chiudere queste piattaforme.

Per ricostruire l’intero schema ci sono voluti circa cinque anni e la collaborazione delle forze dell’ordine di 23 Paesi. I numeri dell’inchiesta sono impressionanti e sono stati raccolti nell’ambito dell’operazione Alice, coordinata dall’Europol. – Notizie.com L’indagine, tuttora in corso, ha permesso di identificare 440 clienti che avevano utilizzato i servizi del gestore. Quello che è considerato il principale responsabile della piattaforma è stato identificato, mentre più di 372mila siti del dark web sono stati chiusi, e 105 server sequestrati, così come dispositivi elettronici, computer, telefoni cellulari e supporti elettronici per la trasmissione dati. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Operazione Alice, sotto chiave 373mila siti del dark web che pubblicizzavano materiale pedopornografico: individuati 10mila “clienti” Articoli correlati Leggi anche: Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico High School Musical, l'ex star del franchise Matt Prokop arrestato per possesso di materiale pedopornograficoL'attore, tra i protagonisti di altri film conosciuti come Puzzole alla riscossa e Conception, è stato incriminato con varie accuse a suo carico.