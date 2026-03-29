Il calcio somiglia troppo alla politica negli altri sport vince il più forte

Il calcio si distingue dagli altri sport per le sue caratteristiche economiche e organizzative, con compensi molto elevati e spesso al di fuori delle logiche di mercato. Le controversie legate a contratti, trasferimenti e gestione delle risorse sono frequenti, riflettendo un sistema che spesso assomiglia a quello della politica. In altri sport, invece, il vincitore è generalmente determinato dal risultato sul campo e dalla performance atletica.

Il calcio e tutte le dinamiche che lo attraversano (compensi stratosferici e a volte fuori mercato, comportamenti dei calciatori, dei dirigenti delle squadre, fake news, simulazioni in campo, var, bilanci, regole che arrivano estemporaneamente.) come le campagne elettorali soprattutto per le elezioni politiche dove la vittoria dipende da tanti fattori e non solo da chi è più bravo? Gli altri sport, dal tennis allo sci all’atletica, alla pallavolo come il referendum (l’ultimo per esempio) dove vince chi semplicemente è il più forte, chi merita di più? Il quadro che fornisce il nostro sport è questo, da un lato il calcio ormai malato, sempre... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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