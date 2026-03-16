Cena di gala? No molto meglio il fast food dietro l' angolo Così l' attore di Sinners - I Peccatori ha deciso di portarsi dietro la statuetta per un panino e patatine fritte

Dopo aver vinto il premio come miglior attore protagonista per il film “Sinners - I Peccatori”, l’attore è stato visto in fila davanti a un ristorante fast food su Sunset Boulevard, portando con sé la statuetta. In modo inaspettato, ha preferito un panino e patatine fritte rispetto a una cena di gala. L’immagine ha fatto rapidamente il giro sui social.

M ichael B. Jordan ha appena riscritto le regole del dopo-Oscar. Pochi minuti dopo aver trionfato come miglior attore protagonista per Sinners – I peccatori, la star è stata avvistata non a un party blindato, ma in coda da In-N-Out Burger su Sunset Boulevard. Ancora in smoking e con la statuetta d’oro ben in vista accanto al vassoio, Jordan ha scelto di festeggiare la sua prima vittoria agli Academy Awards 2026 con un cheeseburger e patatine, diventando immediatamente l’eroe virale di TikTok e Instagram tra lo stupore dei clienti presenti nel locale. Oscar 2026: i look delle star sul tappeto rosso. guarda le foto Come si festeggia un Oscar? Mangiando un cheeseburger. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cena di gala? No, molto meglio il fast food dietro l'angolo. Così l'attore di "Sinners - I Peccatori" ha deciso di portarsi dietro la statuetta per un panino e patatine fritte Articoli correlati Leggi anche: Anguissa e il Napoli, colpo di scena dietro l’angolo: sirene milionarie dietro lo stop del rinnovo? Leggi anche: Chi è Michael B. Jordan, l’attore che ha “rubato” l’Oscar a DiCaprio e Chalamet: dopo la vittoria mangia hamburger e patatine con la statuetta in mano Contenuti utili per approfondire Cena di gala No molto meglio il fast... Temi più discussi: Quanto può costare una cena esclusiva con Meghan Markle a Sydney; Cena di gala con chef stellati sosterrà la Collina degli Elfi. Trentaquattro le famiglie ospitate a Govone la scorsa estate; Meghan come Sarah Ferguson, 2000 euro per la foto al gala con la duchessa; I Sussex tornano in Australia: cifra da capogiro per una cena con Meghan Markle. La Cena di Gala degli Este. Chef Cracco fa rivivere la storia. Il Rinascimento attraverso il ciboIl 30 ottobre, lo chef stellato Carlo Cracco arriverà in città per vestire i panni di Cristoforo di Messisbugo, il celebre scalco della corte estense. Non si tratterà, però, solamente di una cena, ma ... ilrestodelcarlino.it Milano-Cortina, a Fabbrica del Vapore cena di gala tra capi di Stato: menù e chi c'eraSi è svolta ieri, 5 febbraio, presso la Fabbrica del Vapore di Milano la cena di benvenuto legata ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, organizzata dalla presidente del Cio Kirsty ... tg24.sky.it Lo chef Wolfgang Puck ha preparato la cena di gala dell'after-party ufficiale degli Oscar 2026, noto come Governors Ball, che si terrà immediatamente dopo la 98ª cerimonia degli Academy Awards, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, a Los Angeles - facebook.com facebook Harry con una fan l’altra sera mentre lasciava la cena di SNL! - 10 marzo x.com