Torna la magia del Carnevale ’Mercatissimo’ tra musica e libri

Il Carnevale ’Mercatissimo’ torna tra musica, libri, maschere e mercatini nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. L’evento propone diverse attività e iniziative che coinvolgono le comunità locali nei prossimi giorni, offrendo un appuntamento dedicato alle tradizioni e alla cultura del Carnevale. Le manifestazioni si svolgono in più città con un programma ricco di proposte per tutti i gusti.

Magia, mimose, musica, maschere e mercatini, tra le tante proposte nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna nei prossimi giorni. Diamo dunque uno sguardo ad alcuni dei tantissimi eventi. A Bologna, domenica alle 11, all’Auditorium Manzoni, sotto la direzione di Danila Grassi si dipanerà un programma che attraversa il teatro musicale italiano ed europeo, passando da Debussy a Cherubini, da Verdi a Puccini e Bizet, tra mitologia, storia e letteratura. Al centro del racconto musicale le figure femminili di Medea, Giovanna d’Arco, Manon Lescaut e Carmen. Sempre a Bologna, domani alle ore 16.30 a Palazzo Pepoli, Sala della Cultura, sarà presentato ’Manuale di difesa dal body shaming’, libro di Umberto Salvatori edito da Giraldi Editore, in collaborazione con l’Associazione Curvy Pride – APS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il ballo delle maschere italiane Carnevale dei bambini

