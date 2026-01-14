L' orrore sulla spiaggia dalle acque riemerge uno scheletro | È dell' ex sindaco

Dopo quasi vent’anni di dubbi e misteri irrisolti, uno scheletro rinvenuto su una spiaggia nello Stato di Washington è stato identificato come appartenente all’ex sindaco. La scoperta mette fine a un lungo enigma, offrendo una nuova prospettiva sulla vicenda e permettendo di fare luce su un episodio che aveva suscitato grande attenzione locale.

Dopo quasi vent'anni di interrogativi e risposte mai arrivate, uno scheletro rinvenuto su una spiaggia dello Stato di Washington ha finalmente un nome. I resti appartengono a Clarance Edwin "Ed" Asher, ex sindaco della cittadina di Fossil, in Oregon, dato per disperso nel 2006 e ritenuto all'epoca vittima di un tragico incidente in mare. Il corpo è stato ritrovato a oltre 300 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. L'uscita in mare e la sparizione improvvisa. Ed Asher aveva 72 anni quando scomparve durante una battuta di pesca nella Tillamook Bay, una baia situata lungo la costa dell'Oregon.

