È stato costituito il comitato “Cerri Insieme” da parte di residenti del borgo, con l’obiettivo di promuovere iniziative per la rivitalizzazione del paese. Il gruppo si propone di unire le persone che vivono nel territorio e di lavorare insieme per valorizzare gli spazi e le caratteristiche del luogo. La creazione del comitato rappresenta un passo concreto per coinvolgere la comunità locale.

L’amore per il luogo in cui si vive, il desiderio di vederlo rifiorire e che non venga abbandonato. Nasce con questo intento il comitato significativamente battezzato “Cerri Insieme”, dalla volontà comune di avviare un percorso di rivitalizzazione del paese in ogni suo angolo. Abitanti di tutte le età si sono ritrovati uniti nell’obiettivo di creare occasioni, proporre iniziative, fare di Cerri una meta unica e turistica. Si sono incontrati e hanno condiviso subito la passione per il luogo in cui vivono, le sue potenzialità e la sua bellezza: "Siamo convinti che il futuro di Cerri passi attraverso la riscoperta di costanti momenti di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’alleanza di “Cerri insieme”. Nasce il comitato dei residenti: "Uniti dall’amore per il borgo"

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