Emergenza abitativa Siracusano | Governo Meloni massimo impegno tra fondi nazionali ed europei

Il governo Meloni si impegna a fronteggiare l’emergenza abitativa, grazie a un incremento di fondi nazionali ed europei. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, sottolineando l’attenzione del governo su questo tema cruciale. L’intervento si inserisce in un quadro di azioni volte a sostenere le esigenze delle famiglie e a promuovere soluzioni concrete nel territorio siracusano.

“Questo è il governo che ha posto maggiore attenzione al tema dell’emergenza abitativa”, ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a L’aria che tira su La7. “Le parole del presidente Meloni nella conferenza stampa di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Realpolitik: Labate tra Meloni, sicurezza, ed emergenza abitativa

Stasera su Rete 4, Tommaso Labate torna con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di attualità che analizza i principali temi politici e sociali. Al centro della discussione, Meloni, la sicurezza e l’emergenza abitativa, offrendo una panoramica approfondita sulle sfide e le dinamiche attuali che coinvolgono il nostro Paese.

Leggi anche: Disabilità e caregiver: l’impegno del governo Meloni tra nuove tutele e fondi dedicati

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Lepore: "Il Governo non vuole affrontare l'emergenza abitativa" - "Non possiamo scaricare né sulle famiglie i problemi dell'emergenza, né sull'unico soggetto che sta facendo qualcosa, cioè il Comune di Bologna. ansa.it

Le cooperative d'abitazione in Ticino sono ancora una rarità – E quelle poche che ci sono affrontano una fase delicata – Da Airolo a Chiasso, dove è partita una raccolta firme, viaggio ai margini dell'emergenza abitativa facebook

Vogliamo abitare queer. L’emergenza abitativa che viviamo non è una parentesi né una crisi temporanea: è strutturale, ed è una crisi dell’accesso alla casa ma anche del ripensamento sociale e culturale delle nostre città. Ne parliamo a Venezia il 24/01. x.com