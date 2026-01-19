Crans-Montana nuove accuse ai Moretti | Jessica ha fatto indossare il casco a Cyane Era nel panico le ha ordinato di andare ai tavoli

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Cyane Panine a Crans-Montana. Le accuse ai Moretti riguardano il comportamento di Jessica, che avrebbe fatto indossare il casco a Cyane mentre era nel panico, ordinandole di andare ai tavoli. La giovane cameriera, 24 anni, lavorava duramente e le circostanze della sua tragica morte continuano a essere oggetto di indagini.

Aveva solo 24 anni e, secondo chi le era vicino, lavorava fino allo sfinimento. Emergono nuovi e drammatici particolari sulla morte di Cyane Panine, la giovane cameriera deceduta nel devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana. Una tragedia che continua a sollevare interrogativi sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro all’interno del bar. Secondo il racconto della famiglia, Cyane «si sentiva sfruttata e obbligata a lavorare senza limiti di orario». La sera del 31 dicembre le sarebbe stato assegnato il compito di accogliere gli ospiti. «Su ordine di Jessica Moretti – spiegano i genitori – è scesa in cantina ed ha eseguito le istruzioni ricevute, senza essere informata dei pericoli né delle misure di sicurezza». 🔗 Leggi su Leggo.it

