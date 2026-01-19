Crans-Montana nuove accuse ai Moretti | Jessica ha fatto indossare il casco a Cyane Era nel panico le ha ordinato di andare ai tavoli
Emergono nuovi dettagli sulla morte di Cyane Panine a Crans-Montana. Le accuse ai Moretti riguardano il comportamento di Jessica, che avrebbe fatto indossare il casco a Cyane mentre era nel panico, ordinandole di andare ai tavoli. La giovane cameriera, 24 anni, lavorava duramente e le circostanze della sua tragica morte continuano a essere oggetto di indagini.
Aveva solo 24 anni e, secondo chi le era vicino, lavorava fino allo sfinimento. Emergono nuovi e drammatici particolari sulla morte di Cyane Panine, la giovane cameriera deceduta nel devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana. Una tragedia che continua a sollevare interrogativi sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro all’interno del bar. Secondo il racconto della famiglia, Cyane «si sentiva sfruttata e obbligata a lavorare senza limiti di orario». La sera del 31 dicembre le sarebbe stato assegnato il compito di accogliere gli ospiti. «Su ordine di Jessica Moretti – spiegano i genitori – è scesa in cantina ed ha eseguito le istruzioni ricevute, senza essere informata dei pericoli né delle misure di sicurezza». 🔗 Leggi su Leggo.it
Crans-Montana, i Moretti attaccano Cyane Panine: «Non doveva salire sulle spalle, l?ha fatto di sua iniziativa». Un'amica della cameriera li smentisce
A Crans-Montana, i Moretti accusano Cyane Panine di essersi salita sulle spalle senza consenso, mentre un’amica della cameriera smentisce affermando che si trattava di un gesto spontaneo e non abituale. La vicenda solleva questioni sul comportamento e sui limiti tra amicizia e rispetto personale in contesti sociali.
Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation»
Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation. Secondo le ultime notizie, i due sarebbero stati nuovamente ascoltati in tribunale, mentre emergono dettagli riguardo alla cancellazione di contenuti social durante la notte della strage. La vicenda continua a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine.
Non esisterebbe nessun video di Jessica Moretti che scappa con la cassa in mano la notte di Capodanno mentre decine di ragazzi morivano nel suo locale a Crans-Montana Per la prima volta dalla notte della tragedia hanno deciso di parlare gli avvocati che - facebook.com facebook
Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com
