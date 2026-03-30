filippo nardi cambia vita oggi consegna pizze

Filippo Nardi, noto ex concorrente di programmi televisivi, ha annunciato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa. Durante un’intervista a Verissimo, ha spiegato di aver deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e di aver iniziato a consegnare pizze. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato le sue parole sul cambiamento di vita.

Filippo Nardi cambia vita e si racconta in televisione durante un’intervista a Verissimo, dove ha spiegato il percorso che lo ha portato lontano dal mondo dello spettacolo. Diventato noto nei primi anni Duemila come concorrente del Grande Fratello, l’uomo ha vissuto a lungo tra programmi televisivi e partecipazioni nei principali salotti Mediaset. Negli ultimi anni, però, la sua carriera ha preso una direzione diversa, fino alla decisione di trasferirsi in campagna. Oggi vive in Emilia-Romagna, dove ha scelto uno stile di vita più semplice e lontano dai riflettori. Le sue giornate sono scandite da diversi impegni: si dedica a lavori manuali, restaura mobili e conduce un programma su una radio locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Filippo Nardi: "Dal 'Grande Fratello' alla mia nuova vita lontano dalla tv" #verissimo #filipponardi x.com