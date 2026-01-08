Al CES 2026 di Las Vegas, si presentano i gadget indossabili più innovativi, integrando l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza quotidiana. Questa eccellenza tecnologica si concentra su dispositivi che uniscono funzionalità avanzate a un design discreto, offrendo soluzioni pratiche e affidabili. Di seguito, esploriamo le novità più interessanti nel settore, evidenziando come la tecnologia indossabile stia evolvendo per inserirsi in modo naturale nella vita di tutti i giorni.

Come ogni anno, il CES 2026 apre le danze del calendario tecnologico da Las Vegas, patria storica della fiera che anticipa le novità tech per il 2026. Abbiamo partecipato e, curiosando tra padiglioni pieni sia di brand già affermati, sia di startup, abbiamo stilato una lista delle curiosità tecnologiche più interessanti. Even Realities G2: occhiali smart che sembrano da vista. Even Realities ha scelto una strada diversa da molti altri concorrenti, quella che ha portato a creare i G2, occhiali smart che sono praticamente identici a dei tradizionali occhiali da vista. Pensati per potersi dotare di lenti graduate, i G2 raggiungono l'obiettivo grazie all'assenza della videocamera, ma nascondono comunque uno schermo invisibile dall'esterno che proietta su una superficie monocromatica (il testo è in verde) e permette di sfruttare diverse funzioni e "applicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I migliori gadget indossabili al CES 2026: l'intelligenza artificiale dalla testa ai piedi

Dopotutto, i dispositivi indossabili con intelligenza artificiale più interessanti al CES 2026 potrebbero non essere gli occhiali intelligenti | MR IT; Pebble Round 2: lo smartwatch circolare al CES 2026; CES 2026: la tecnologia definitiva da aspettarsi dal più grande evento tecnologico al mondo; RingConn Gen 3: l’anello smart con vibrazione al CES 2026.

