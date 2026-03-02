TonyPitony maschera e stivali con le dita a Sanremo | un personaggio assurdo dalla testa ai piedi

A Sanremo, TonyPitony ha sfilato indossando una maschera e degli stivali che riproducevano la forma dei piedi. Il personaggio si è presentato con un look particolarmente appariscente, attirando l’attenzione del pubblico e dei presenti sul palco. La scelta di abbigliamento e accessori ha suscitato curiosità tra gli spettatori e i fotografi presenti all’evento.

I migliori gadget indossabili al CES 2026: l'intelligenza artificiale dalla testa ai piediCome ogni anno, il CES 2026 apre le danze del calendario tecnologico da Las Vegas, patria storica della fiera che anticipa le novità tech per il 2026. Perché TonyPitony usa la maschera di Elvis? Volto nascosto anche a Sanremo 2026TonyPitony canta con la maschera di Elvis: ecco cosa significa davvero questa scelta e perché porterà il volto nascosto anche a Sanremo 2026.