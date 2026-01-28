Palazzo Vecchio celebra lo sport d’eccellenza | dalla Fiorentina con De Gea Dodò Kean alla Rari dai Guelfi al Tamburello
Palazzo Vecchio ha ospitato una giornata dedicata allo sport di alto livello. Le società più importanti di Firenze si sono ritrovate per mostrare le proprie eccellenze, dalla Fiorentina alla Rari Nantes, dai Guelfi al Tamburello. L’evento, promosso dall’assessorato allo sport, ha coinvolto squadre di serie A e altri sport, coinvolgendo atleti come De Gea, Kean e Dodò. Una manifestazione che ha messo in mostra la passione e il talento sportivo della città.
L'iniziativa, organizzata dall'assessorato allo sport, ha visto la partecipazione delle società che militano nella massima serie: Acf Fiorentina (con De Gea, Kean, Mandragora, Dodò), Guelfi Firenze, Azzurra Volley, Rari Nantes Florentia, Volpi Rosse Menarini, Atletica Firenze Marathon, Unione Rugby Firenze, Fiorentina Baseball, Canottieri Firenze, Canottieri Comunali, Maluva Centro Padel, Il Fiorino Pallatamburello e Club Sportivo Tamburello L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
