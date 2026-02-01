Addio al professor Giovanni De Pergola il cordoglio dell' Ircss De Bellis | Professionista esemplare

È morto il professor Giovanni De Pergola, 70 anni, figura stimata nel mondo accademico pugliese. Il suo reparto all’Ircss De Bellis ha espresso il cordoglio, ricordandolo come un professionista esemplare. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e studenti di Medicina Interna all’Università di Bari.

Aveva 70 anni. De Pergola è stato professore associato di Medicina Interna dell'Università di Bari Il mondo della scienza pugliese piange il professor Giovanni De Pergola. Aveva 70 anni. De Pergola è stato professore associato di Medicina Interna dell'Università di Bari. Numerosi i messaggi di lutto sui social e di cordoglio da parte di colleghi ed ex studenti. L'Irccs ‘Saverio de Bellis’ di Castellana Grotte, in un post sui social “partecipa con dolore alla scomparsa del professor Giovanni De Pergola. Professionista esemplare, medico sempre sensibile alle esigenze dei pazienti, ricercatore attento e puntuale, ha stabilito nel corso degli anni un profondo rapporto basato sulla stima e sull’amicizia reciproca”.🔗 Leggi su Baritoday.it

