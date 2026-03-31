Dalla Germania | il Napoli segue un promettente talento conteso con il Milan

Durante questa pausa delle competizioni internazionali, si parla di un nuovo nome nel calciomercato del Napoli: si tratta di Mert Komur, trequartista nato nel 2005, attualmente in forza all’Augsburg in Germania. Il club partenopeo ha manifestato interesse per il giocatore, che è anche nel mirino di un altro grande club italiano. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare.

Durante questa pausa Nazionali, spunta un nome nuovo per il calciomercato del Napoli che arriva direttamente dalla Germania: si tratta di Mert Komur, promettente trequartista classe 2005 attualmente dell’Augsburg. Secondo quanto riportato da Sky Germania, il club partenopeo segue il giocatore già da tempo, monitorandone con costanza i progressi. Non si tratta dunque di un interesse recente, ma di un profilo presente da mesi nei radar degli osservatori azzurri, che ne apprezzano qualità tecniche e margini di crescita. Komur è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco giovanile, grazie alla sua visione di gioco, alla capacità di inserirsi tra le linee e a un buon fiuto per il gol. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Milan, non solo Mateta: occhi su un promettente terzino destro dalla Germania Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino: avviati i primi contati col Bayern MonacoIl mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti il 2 del mese, ma il Milan si era già portato avanti con il lavoro. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Mafioso in bus dalla Germania a Napoli, fatale lo scalo a Verona: arrestato; Controllo a Ilaria Salis su richiesta della Germania; Con il Frecciarossa a Innsbruck e Monaco di Baviera: partiti i test per le linee verso Austria e Germania, obiettivo Napoli-Berlino nel 2028; Dalla Germania: il Liverpool ha messo nel mirino Xabi Alonso. Dalla Germania: Napoli su Mert Komur, in lizza altre tre squadreIl giovane talento tedesco Mert Komur potrebbe lasciare il FC Augsburg al termine della stagione 2025/2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, è previsto un trasferimento in estate per il ... msn.com Calciomercato #Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri: ecco di chi si tratta #SerieA #SempreMilan x.com Dalla Germania: "#Napoli su Mert #Komur, in lizza altre tre squadre" Il giovane talento tedesco Mert Komur potrebbe lasciare il FC Augsburg al termine della stagione 2025/2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, è previsto un trasferiment - facebook.com facebook