Calciomercato Milan nuovo talento dalla Germania nel mirino | avviati i primi contati col Bayern Monaco
Il Milan si avvicina a un nuovo talento proveniente dalla Germania, con i primi contatti avviati con il Bayern Monaco. Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, il club rossonero ha messo nel mirino un giovane croato, aprendo una possibile operazione in vista della prossima sessione di mercato. Restano da seguire aggiornamenti e dettagli sui futuri sviluppi di questa trattativa.
Il mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti il 2 del mese, ma il Milan si era già portato avanti con il lavoro. Prima ancora del via formale alla sessione invernale, infatti, il club rossonero aveva definito il suo primo innesto, e finora unico: Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato a Milano in prestito gratuito, con un diritto di riscatto concordato a 5 milioni di euro. Dopo il suo arrivo, solo tante voci su un possibile nuovo difensore ma, per ora, niente di concreto. Molto più movimentato il mercato dei giovani per quanto riguarda il club rossonero. Dopo il forte interesse per Andrej Kostic, con la trattativa per lui attualmente bloccata, i rossoneri sembrano aver messe nel mirino un nuovo talento per il Milan che verrà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
