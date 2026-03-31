Una nuova attività apre nel centro commerciale, offrendo un’ampia scelta di alimenti biologici e di alta qualità per tutta la giornata, dalla colazione alla cena. L’obiettivo è proporre un’alimentazione sana e gustosa, con prodotti biologici o di alta qualità. L’inaugurazione si inserisce nel progetto di creare un luogo incentrato su uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

“Proporre un’alimentazione sana e gustosa attraverso prodotti biologici o di alta qualità, dalla colazione alla cena": è questo l’obiettivo che si propone la nuova apertura di Qcorner e Qbio all’interno di ‘In Centro al Foro’. Gli spazi sono quelli occupati in precedenza da Agrintesa. Dieci le nuove posizioni lavorative create per il nuovo locale, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 11 aprile, alla presenza delle autorità cittadine. Sarà il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, a tagliare il nastro dei nuovi spazi. “La ristrutturazione - spiega una nota - è stata curata da Conad, che ha investito per ottimizzare l’area per il nuovo format. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Dalla colazione alla pizza serale: nuova apertura nel segno del bio. "Realizziamo il Foro che abbiamo in mente"

Articoli correlati

Una nuova apertura al Foro Annonario: colazioni, pizza e laboratorio a vistaNuovo spazio al Foro Annonario con bar, pizzeria e laboratorio a vista: prodotti a km zero, lievito madre e dieci nuovi posti di lavoro in città...

Susio lascia, ma è ancora polemica: "Prova che abbiamo colto nel segno"Ha sortito già un primo evidente effetto la polemica sollevata da alcuni consiglieri di opposizione dell’Unione Terra di Mezzo in merito agli...

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Dolci pasquali: 33 ricette tradizionali e creative per celebrare la Pasqua; Aperto centro sanitario e nato il primo bimbo col Sermit in Burundi.