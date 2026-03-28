Sabato 11 aprile al Foro Annonario apriranno due nuovi locali al posto di Agrintesa. Si chiamano

Nuovo spazio al Foro Annonario con bar, pizzeria e laboratorio a vista: prodotti a km zero, lievito madre e dieci nuovi posti di lavoro in città Sabato 11 aprile al Foro Annonario, al posto di Agrintesa, aprirà le porte "Qcorner" e "Qbio", bar, pizzeria, bottega e laboratorio di panificazione che utilizza i prodotti di Qfarm, un'azienda agricola delle colline forlivesi. Dietro la nuova apertura c'è la solida realtà di "Qcorner", insegna già affermata con sei punti vendita (tra Forlì, Faenza, Misano e Bologna) e un totale di circa 60 dipendenti sul territorio. Per il nuovo locale al Foro Annonario sono state create dieci nuove posizioni lavorative, a testimonianza dell'impegno nel creare valore e occupazione locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Una nuova apertura al Foro Annonario: colazioni, pizza e laboratorio a vista

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