Susio lascia ma è ancora polemica | Prova che abbiamo colto nel segno
Susio lascia, ma la polemica non si placa. I consiglieri di opposizione dell’Unione Terra di Mezzo continuano a chiedere spiegazioni sugli incarichi affidati a un professionista che, tra le altre cose, svolge anche il ruolo di valutatore per gli enti pubblici di Cadelbosco Sopra, Bagnolo e Castelnovo Sotto. La questione resta aperta e il dibattito si infiamma.
Ha sortito già un primo evidente effetto la polemica sollevata da alcuni consiglieri di opposizione dell’ Unione Terra di Mezzo in merito agli incarichi affidati da enti come i Comuni di Cadelbosco Sopra, Bagnolo e Castelnovo Sotto a un professionista impegnato pure come ’Valutatore’ della gestione degli stessi enti pubblici. L’Unione Terra di Mezzo conferma infatti l’avvenuta rinuncia dell’incarico di ’Valutatore’ del professionista della società Susio che si occupava di tale mansione. Ma confermano pure la convinzione della regolarità degli affidamenti, negando il presunto conflitto di interessi ipotizzato invece dal consigliere bagnolese Gianluca Paoli e da altri consiglieri di varie Unioni reggiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su CadelboscoSopra CastelnovoSotto
Colto in flagrante mentre spaccia hashish e cocaina, prova a scappare ma viene fermato
La polizia ha arrestato un uomo di 27 anni di origini nigeriane, colto in flagrante mentre tentava di scappare con oltre 90 grammi di hashish e cocaina.
L’intesa fra B-XVI e Riccardo Muti nel nome della bellezza che lascia un segno
L'incontro tra Benedetto XVI e Riccardo Muti sottolinea il profondo legame tra spiritualità e musica, elementi centrali nella vita e nel pontificato di Joseph Ratzinger.
Ultime notizie su CadelboscoSopra CastelnovoSotto
Argomenti discussi: Susio lascia, ma è ancora polemica: Prova che abbiamo colto nel segno.
Susio lascia, ma è ancora polemica: Prova che abbiamo colto nel segnoHa sortito già un primo evidente effetto la polemica sollevata da alcuni consiglieri di opposizione dell’Unione Terra di Mezzo in merito agli incarichi affidati da enti come i Comuni di Cadelbosco ... ilrestodelcarlino.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.