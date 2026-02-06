Susio lascia, ma la polemica non si placa. I consiglieri di opposizione dell’Unione Terra di Mezzo continuano a chiedere spiegazioni sugli incarichi affidati a un professionista che, tra le altre cose, svolge anche il ruolo di valutatore per gli enti pubblici di Cadelbosco Sopra, Bagnolo e Castelnovo Sotto. La questione resta aperta e il dibattito si infiamma.

Ha sortito già un primo evidente effetto la polemica sollevata da alcuni consiglieri di opposizione dell’ Unione Terra di Mezzo in merito agli incarichi affidati da enti come i Comuni di Cadelbosco Sopra, Bagnolo e Castelnovo Sotto a un professionista impegnato pure come ’Valutatore’ della gestione degli stessi enti pubblici. L’Unione Terra di Mezzo conferma infatti l’avvenuta rinuncia dell’incarico di ’Valutatore’ del professionista della società Susio che si occupava di tale mansione. Ma confermano pure la convinzione della regolarità degli affidamenti, negando il presunto conflitto di interessi ipotizzato invece dal consigliere bagnolese Gianluca Paoli e da altri consiglieri di varie Unioni reggiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Susio lascia, ma è ancora polemica: "Prova che abbiamo colto nel segno"

