I politici di opposizione alle torri | Inaccettabile negare l’emergenza E il Pd porta il caso in Parlamento

Fin dalle primissime ore del mattino, sotto una pioggia fine e fredda, il gotha dei partiti di opposizione si raduna ai piedi del Grattacielo per protestare contro le decisioni del governo, accusandolo di negare l’emergenza ambientale legata alla costruzione delle nuove torri.

Numerosi i volti della politica. Tra gli sfollati spuntano le consigliere Pd Sara Conforti, Anna Chiappini e la segretaria dem Giada Zerbini, Anna Zonari de La Comune e Leonardo Fiorentini della Civica Anselmo, oltre a Sergio Golinelli di Sinistra Italiana. Dalla Regione il consigliere dem Paolo Calvano e l'assessore Giovanni Paglia.

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno evacuato tutte le famiglie dal Grattacielo.

Questa mattina alcuni volantini di Azione Studentesca sono stati trovati davanti alle scuole.

