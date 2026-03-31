D’Alessio e le liti con Anna Pettinelli ad Amici | Separati dietro le quinte ci vediamo solo in diretta

Durante l’attuale edizione del serale di Amici, Gigi D’Alessio ha dichiarato che non ci sono incontri tra giudici e coach prima di entrare in scena. Ha inoltre affermato che lui e Anna Pettinelli sono separati dietro le quinte e si vedono solo durante la diretta. Queste affermazioni sono state fatte in risposta a domande sul rapporto tra i partecipanti e i membri della giuria.

Non c’è alcun confronto dietro le quinte di Amici tra giudici e coach prima di entrare in scena. A rivelarlo è Gigi D’Alessio, protagonista dell’edizione in corso del serale. Qual è la ragione celata dietro la strategia di tenerli separati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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