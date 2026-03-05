la pianura padana tra alluvioni e agricoltura intensiva

Nella Pianura Padana, un coltivatore di riso in Lomellina ha inondato i campi come si faceva in passato, mentre una contadina di Boncellino ha perso il frutteto a causa di un’alluvione in Emilia-Romagna. Questi eventi mostrano le ripercussioni delle intense piogge sulla regione, dove l’agricoltura intensiva e le alluvioni si intrecciano frequentemente. La situazione si ripete in diverse zone della pianura.

A teatro «Penuria padana», monologo teatrale di Stefano Liberti con l'accompagnamento del violoncellista Pasquale Filastò e della cantante Fabia Fabbri, e con le immagini del fotografo Michele Lapini

Pianura Padana in silenzio, l’agricoltura intensiva ha cacciato l’avifauna: dall’allodola al cardellino sedici specie a rischioMilano, 27 febbraio 2026- Pianura sempre più silenziosa: in 25 anni, la Pianura Padana ha perso la metà della sua avifauna agricola.

Smog record in Pianura Padana e polvere sahariana: aria pericolosa in gran parte d’ItaliaPianura padana e città italiane soffrono livelli record di smog, PM10 e polvere sahariana, peggiorando la qualità dell’aria per tutti. blitzquotidiano.it

Meteo Milano – Nubi e foschie in Pianura Padana, clima mite in LombardiaAlta pressione ancora presente ma con correnti umide: nuvolosità irregolare sulla Lombardia e temperature sopramedia ... centrometeoitaliano.it

Alla fine è tutta una questione di abitudine e nervi: in pianura padana ti abitui alla nebbia e mantieni il controllo quando guidi perché non ti causa paura. Stesso con la neve in Islanda, che tra l’altro cade veramente per pochi giorni all’anno, nella capitale. E ma facebook

#previsioni #meteo Notte con nebbie e nubi basse su Pianura Padana orientale e regioni adriatiche. Sole sulle Alpi, nebbie tra Veneto Emilia Romagna e Marche e nubi sparse altrove. Peggiora sulla Sardegna con qualche piovasco. Scirocco mode x.com