Sezze gara di solidarietà per sostenere la Caritas | donati generi alimentari per le famiglie in difficoltà

Sezze ospita una raccolta di generi alimentari a sostegno della Caritas locale, volta a supportare le famiglie in difficoltà. In un momento di crescente bisogno, questa iniziativa mira a offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. La partecipazione della comunità è fondamentale per rafforzare il tessuto sociale e garantire un sostegno essenziale a chi ne ha più bisogno.

In un periodo in cui le richieste di aiuto aumentano, la Caritas di Sezze ha chiesto un supporto per far fronte alle esigenze di diverse famiglie del territorio. Alla richiesta ha risposto la Protezione Civile, attivandosi per organizzare un intervento concreto e coinvolgendo una rete di realtà locali. Il contributo di Gestal 2000: 250 confezioni di passata di pomodoro. Tra i sostegni arrivati, viene segnalata la donazione della società Gestal 2000, che ha messo a disposizione 250 confezioni da 6 di passata di pomodoro. Un aiuto destinato a essere distribuito attraverso la Caritas e a raggiungere le famiglie che, in questa fase, necessitano di un sostegno alimentare.

