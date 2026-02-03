La solidarietà nel piatto Rovagnati non spreca Donati 100 pasti al giorno alle persone in difficoltà

La ditta Rovagnati continua a portare avanti il suo impegno sociale. Ogni giorno consegna più di 100 pasti a chi ha bisogno, evitando che cibo buono finisca nella spazzatura. Nel 2025, hanno salvato oltre 18mila chili di cibo, che equivalgono a oltre 37mila pranzi o cene per le persone in difficoltà.

Più di 100 pasti al giorno consegnati a chi è in difficoltà. Non si ferma l’impegno sociale di Rovagnati, che nel 2025 ha salvato dal rischio di spreco oltre 18mila chili di cibo, l’equivalente di 37mila e 320 pranzi o cene. Un impegno che ha anche un risvolto ’verde, poiché salvando le derrate sono stati risparmiati 122mila 654 chili di anidride carbonica, 93.184 metri cubi di acqua e 65.543 metri quadrati di suolo, risultati misurati dalla piattaforma Regusto che dal 2016 connette aziende e mondo del no-profit. Il colosso brianzolo del Gran Biscotto ha anche donato 50 dispositivi elettronici a enti benefici del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Compagnia di Babbo Natale ha consegnato 100 assegni alle famiglie in difficoltà, confermando il suo impegno solidale.

